ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький з місця подій ділиться враженнями стосовно завершення групового етапу

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Приголомшливий груповий етап

48 матчів позаду, більша частина Кубка світу в минулому і вже можна сміло констатувати, що це найсенсаційніший турнір з часів корейсько-японської першості 2002 року. І точно – таких групових етапів на власній пам’яті не пригадаю, а слідкую за Мундіалями з 1990 року.

Щоб стільки запаморочливих сюжетів та сенсацій відразу – це щось потойбічне, як камерунська торсида. Востаннє по-справжньому груповий етап запам’ятався в Бразилії – там збірні з першого матчу почали куражитися і в 12 поспіль перших поєдинків турніру лише в одному був зафіксований тотал менше 2,5 – Мексика переграла Камерун 1:0.

Вчора ж Камерун завершив груповий етап перемогою над Бразилією, першою своєю вікторією з часів 2002 року (обіграли Саудівську Аравію 1:0). І як наслідок ніхто на груповому етапі ЧС-2022 не набрав максимум очок.

У п'ятницю набрати 9 балів могли Португалія та Бразилія, але португальці перед тим поступилися Південній Кореї, через що злився Уругвай. Таке до речі вперше трапляється з ЧС-1994 року, але треба зауважити, що тоді й груп було шість, а не вісім.

Найбільшу кількість очок на цьому чемпіонаті світу – а саме 7 – набрали Нідерланди, Англія та Марокко. Ну хто міг уявити собі таке до початку Кубку світу?

Аж вісім сенсаційних результатів зафіксовано на груповій стадії: Саудівська Аравія – Аргентина (2:1), Німеччина – Японія (1:2), Марокко – Бельгія (2:0), Австралія – Данія (1:0), Туніс – Франція (1:0), Португалія – Південна Корея (1:2), Японія – Іспанія (2:1), Камерун – Бразилія (1:0).

Зверніть увагу, що всі африканські збірні здобули перемоги, однак лише двоє з п’яти представників крокують далі – Сенегал та Марокко.

Швейцарія стає новою Мексикою?

Мабуть, найбільше прикро за мексиканців. Вони подарували найбільш запальний матч групового етапу з Саудівською Аравією. Мали вкатати саудитів в асфальт, але перемогли лише 2:0. Таким чином ацтеки не зуміли вийти у плей-офф, поступившись полякам, які також набрали 4 очки, за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Мексика не вийшла з групи на ЧС уперше з 1978 року, виходячи у плей-офф на своїх попередніх восьми чемпіонатах світу.

На її роль, а саме вилітати в 1/8-й, тепер претендує збірна Швейцарії, яка вийшла у плей-офф на третьому чемпіонаті світу поспіль. Швейцарія також потрапляла до плей-офф на ЧС-2018 та ЧС-2014. 2010 року команда не вийшла з групи, а 2006-го дійшла до 1/8 фіналу.

Особисто мені прикро за збірну Уругвай, за яку вболіваю з 1990 року. Але яка ж драма – «La celeste» вилітає з групи, де була Португалія та Гана, який уругвайці викидали за борт ЧС-2010 та ЧС-2018 відповідно.

Окрема історія – група E, яка виявилася групою смерті, де в останній ігровий день вісім разів змінювався сюжет упродовж матчів щодо того, хто пройде далі.

Я не розділяю тією думки, що іспанці злили німців. По-перше, німці самі злилися. По-друге, Японія переграла Іспанію та Німеччину і абсолютно заслужено зайняла перше місце в групі! Німці вже давно не німці насправді. Мусіала, Рюдігер, Гнабрі, Мукоко, Керер – це тепер Німеччина! Німеччина своєю мультикультурністю втратила автентичність, а не німецьку машину, яка змітала всіх. Німці зростили покоління піжонів, і якщо на їх зміну не прийдуть прості трудяги типу Швайнштайгера, Подольські та Клозе, то й в себе вдома на Євро-2024 нічого путнього не вийде.

Тепер знаменитий крилатий вислів Гарі Лінекера, що у футбол грають 22 людини, а завжди перемагають німці – більше неактуальний. Напроти треба перефразувати: у футбол грають 22 людини, а завжди вилітають німці.

Згаслі зірки

Окрема тема – перформанс «ветеранів»/вожаків. Точніше – антиперформанс. Чи згадаєте ви щось путнього в Катарі по грі Азара чи де Брейне, Луїса Суареса чи Кавані, Крістіана Еріксена чи Томаса Мюллера? Це зірки попередніх першостей. А взагалі, чиюсь гру по-справжньому ви відзначили б, за виключенням Кіліана Мбаппе? До речі, перед грою Уругвай – Гана зустрів його батька Вільфрида, який родом із Камеруну. Мати Мбаппе — нащадок алжирських мігрантів, колишня професійна гандболістка. Вільфрид Мбаппе Моттін на жаль відмовив в ексклюзиві — його англійська дуже погана. Я ж подякував йому за такого сина!!!

Один із найкращих на цьому турнірі – еквадорець Еннер Валенсія, який відзначився вдруге на ЧС хет-триком за загальною кількістю забитих м’ячів, але на жаль, він вже залишив турнір, інакше міг би посперечатися за звання найкращого бомбардира Мундіалю. Наразі чотири гравці (без врахування Валенсії) мають по три голи – Мбаппе, Гакпо, Рашфорд та Мората.

За весь груповий етап забито 120 м’ячів, на два менше, ніж було на попередній першості. З них – всього один автогол – марокканця Найєфа Агерда. На минулій першості автоголів було аж 12, але за весь турнір, щоправда.

Наостанок хотілося сказати про неприємний осадок. Кожен матч турніру на аренах закінчується на 80-й-85-й хвилині. Народ масою валить зі стадіонів, навіть коли грає Бразилія чи Аргентина. Чи свідчить це про те що чемпіонат нудний? Навряд. Справа в тому, що це Катар, і футбол для місцевих екзотика. Атмосферу на аренах створюють в основному збірні арабського світу – Саудівської Аравії, Ірану та Марокко, чиїх вболівальників тут найбільше – від 20 тисяч. Найбільше приїхало саудитів, їм тут рукою подати. Але всі вони вже повернулися на батьківщину. Я ж залишаюся до кінця, тому ще вам трохи понабридаю.

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