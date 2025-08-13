Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ймовірно, чемпіона світу-2014 не буде на майбутньому мундіалі в Канаді, Мексиці й США.

Йоахім Лев мав можливість узяти участь у чемпіонаті світу-2026 в якості головного тренера збірної Узбекистану.

За даними видання BILD, протягом кількох днів 65-річний німець розглядав варіант із роботою з національною командою, яка представляє Центральну Азію. Зустрічі з керівництвом Федерації футболу Узбекистану так і не відбулося, адже спеціаліст вирішив чемно відмовитися від пропозиції.

Лев залишив збірну Німеччини після Євро-2020 (2021). Німецька національна команда під керівництвом Йоахіма з липня 2006 року провела 198 матчів, вигравши чемпіонат світу-2014 і Кубок конфедерацій-2017.

BILD також повідомляє, що 65-річний німець не має наміру завершити тренерську кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон світу-2014 отримав посаду в збірній Німеччини U-21.