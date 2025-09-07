Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють Туреччина та Іспанія.

Збірні Туреччини та Іспанії зіграють у другому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Коньї.

Вінченцо Монтелла, після перемоги над Грузією (3:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Болгарією (3:0), теж обійшовся без ротації.

Туреччина: Чакир — Мюлдюр, Демірал, Бардакджи, Ельмали — Чалханоглу, Юксек — Акгюн, Гюлер, Їлдиз — Актюркоглу.

Запасні: Гюнок, Баїндир, Челік, Сеюнджю, Езджан, Кекчю, Гюль, Акайдин, Кахведжі, Айдин, Кадіоглу, Узун.



Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Карвахаль, Кубарсі, Мората, Лопес, А. Гарсія, Ольмо, Торрес, де Фрутос, Грімальдо, Родрі.



Гра Туреччина — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.