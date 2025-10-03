Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Скуадра адзурра" готується до міжнародних матчів.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо визначився зі складом на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт "Скуадри адзурри".

Загалом було викликано 27 футболістів.

Воротарі: Марко Карнезеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захисники: Алессандро Бастоні, Федеріко Дімарко (обидва – Інтер), Ріккардо Калафьорі (Арсенал), Андреа Камбьязо (Ювентус), Дієго Коппола (Брайтон), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Маттео Габбіа (Мілан), Джанлука Манчіні (Рома), Дестіні Удоджі (Тоттенгем);

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва – Інтер), Браян Крістанте (Рома), Мануель Локателлі (Ювентус), Ганс Ніколуссі-Кавілья (Фіорентина), Сандро Тоналі (Ньюкасл);

Нападники: Ніколо Камбьягі, Ріккардо Орсоліні (Болонья), Франческо Еспозіто (Інтер), Мойзе Кін (Фіорентина), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Атлетіко), Матео Ретегі (Аль-Кадісія), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Зазначимо, що Італія у жовтні зіграє з національними командами Естонії (11 жовтня) та Ізраїлю (14 жовтня).