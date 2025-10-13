Потужна надія від нашого іспанського легіонера.
Владислав Ванат, getty images
13 жовтня 2025, 20:46
Нападник збірної України Владислав Ванат висловився про шанси збірної України посісти підсумкове перше місце у відбірковій групі чемпіонату світу-2026. Його слова наводить ВЗБІРНА.
"Футбол – штука непередбачувана. Можливо, Франція програє всі свої матчі, теоретично таке може бути.
Звичайно, це маленький шанс, але все може бути, мені важко сказати, чи займемо ми перше місце у групі. Можливо, це буде хороший результат для нас, а можливо, і поганий", – сказав Ванат.
Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо/Жирону 12 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.