Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потужна надія від нашого іспанського легіонера.

Нападник збірної України Владислав Ванат висловився про шанси збірної України посісти підсумкове перше місце у відбірковій групі чемпіонату світу-2026. Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Футбол – штука непередбачувана. Можливо, Франція програє всі свої матчі, теоретично таке може бути.

Звичайно, це маленький шанс, але все може бути, мені важко сказати, чи займемо ми перше місце у групі. Можливо, це буде хороший результат для нас, а можливо, і поганий", – сказав Ванат.

Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо/Жирону 12 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.