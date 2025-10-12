Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної України згадав проблеми першої гри в Баку та пообіцяв, що команда вийде максимально зосередженою на завтрашній матч відбору до ЧС-2026.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію перед матчем 4-го туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Наставник "синьо-жовтих" поділився очікуваннями від поєдинку та згадав першу зустріч між командами.

Про перший матч в Баку:

"Це була зовсім інша гра. Поле сильно заважало, а для багатьох це був дебют за збірну, можливо, через це було хвилювання. Але зараз – інші обставини, і я впевнений, що хлопці вийдуть більш впевненими, особливо після матчу з Ісландією".

Про важливість завтрашнього матчу:

"Я не знаю чому, але ми завжди добре реагуємо на невдачі. Коли програємо – видаємо сильну гру. І я сподіваюся, що завтра з першої хвилини ми покажемо нашу силу. Ці очки набагато важливіші для нас, ніж для збірної Азербайджану".

Про другі матчі у турнірних циклах:

"Ми вже доводили у минулому, що можемо грати якісно і в другому поєдинку. Гравці зосереджені і розуміють важливість цієї гри – вони повинні показати свій максимум".

Матч Україна – Азербайджан відбудеться завтра, 13 жовтня, у рамках 4-го туру кваліфікації до ЧС-2026.