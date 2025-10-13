Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Острівна держава також увійшла до числа найменш населених учасниць мундіалю.

Збірна Кабо-Верде увійшла в історію футболу, ставши найменшою країною за площею (4 033 км²), яка коли-небудь брала участь у чемпіонаті світу.

До цього рекорд належав Тринідаду і Тобаго (5 128 км²), що дебютував на світовій першості 2006 року.

Крім того, Кабо-Верде стала другою найменш населеною країною в історії мундіалів — лише 593 тисячі мешканців, поступаючись за цим показником лише Ісландії, яка мала близько 353 тисяч громадян під час участі у ЧС-2018.

Для невеликої острівної держави це — справжній прорив і одне з найяскравіших досягнень африканського футболу останніх років.