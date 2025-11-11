Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український голкіпер висловився про виклик до головної команди країни.

Національна збірна України продовжує підготовку до вирішальних матчів відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

До складу команди потрапив воротар житомирського Полісся Євгеній Волинець, який поділився емоціями від повернення та очікуваннями від майбутніх поєдинків.

"Я вже одного разу був у збірній, але дуже приємно, що знову отримав виклик. Я задоволений, що перебуваю тут. Про виклик дізнався перед матчем із Металістом 1925 — Олексій Гуцуляк сказав, що в групі є повідомлення. А потім вже мене набрав адміністратор збірної. Реакція була, звісно, позитивна. Я дуже щасливий.

До цього я викликався до національної команди три роки тому. Звісно, що є зміни. Новий тренер, деякі гравці. Але я майже з усіма знайомий, тому немає ніяких проблем. Три роки тому я приїжджав з іншого клубу (ковалівського Колосу. — прим. ред.), партнерів по команді у збірній не було. Тепер легше, допомагають трохи. Олексій Гуцуляк порадив триматися — мовляв, усе буде добре. Загалом у клубі привітали і сказали, що я заслужив.

Мандражу перед поєдинками з Францією та Ісландією немає. Щодо моїх очікувань, то зараз цікавить лише позитивний результат", — цитує слова Волинця офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України проведе два завершальні матчі у відборі на ЧС-2026: 13 листопада о 21:45 проти Франції та 16 листопада о 19:00 проти Ісландії.