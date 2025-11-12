Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Національна збірна Франції завершує підготовку до матчу п’ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України.

Після останнього тренування із розташування Les Bleus надійшли кадрові новини.

Захисник каталонської Барселони Жюль Кунде був присутній на занятті, але не виконував при цьому жодної вправи з рештою партнерів, а лише взяв участь у автограф сесії з уболівальниками та біговій індивідуальній сесії з тренером із фізпідготовки Сірілем Мойне.

Варто нагадати, що гравець також пропустив останній матч на клубному рівні проти Сельти через м’язовий дискомфорт.

Матч Франція — Україна відбудеться 13 листопада, о 21:45.