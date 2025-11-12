Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної України підбив підсумки підготовки до поєдинку на Стад де Франс і поділився очікуваннями від гри.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію перед матчем 5-го туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції, де розповів про готовність команди, кадрову ситуацію та настрій гравців.

"Так, є проблеми з травмованими, але їх менше, ніж перед попередніми двома матчами. Я задоволений хлопцями, яких ми довикликаємо. Вони дійсно показують рівень. Той самий Волошин добре проявив себе в грі з Ісландією", — зазначив Ребров.

Тренер підкреслив, що попри силу суперника, Україна налаштована грати на результат:

"Ми поважаємо збірну Франції, але маємо думати про свою гру. Ми проаналізували попередню зустріч і зробимо все, щоб завтра взяти очки. Для нас кожен матч важливий".

Також наставник прокоментував тиск навколо команди:

"Критикують усіх тренерів збірної України, і це нормально. Головне — не звертати уваги на емоції, а працювати. Ми знаємо, як маємо грати".



Щодо потенційної ротації через ризик пропуску гри з Ісландією через дискваліфікації, тренер зауважив:



"Гравці, які будуть виходити на поле, гратимуть на максимумі, щоб забрати очки у Франції. Обидві гри дуже важливі, тому зараз не має сенсу думати лише про поєдинок з Ісландією".

Щодо логістики та підготовки до матчів Ребров зазначив:

"Ми прилетіли до Франції без додаткових днів на підготовку, але ці дні більше використовуємо для відновлення. Нічого нового у підготовці немає, окрім того, що працюємо на один день менше".

Матч Франція — Україна відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом на Стад де Франс.

Після чотирьох турів "синьо-жовті" мають 7 очок і посідають друге місце у групі D, поступаючись Франції, яка лідирує з 10 балами.