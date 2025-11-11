Гру у Парижі судитиме Славко Вінчич разом із співвітчизниками.
Славко Вінчич, Getty Images
11 листопада 2025, 13:25
УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та України.
Головним арбітром матчу призначено словенського рефері Славко Вінчича. Йому на лініях допомагатимуть Томаш Кланчнік і Андраш Ковачич. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме також представник Словенії — Раде Обренович.
Зустріч Франція — Україна відбудеться 13 листопада і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, Довбик пропустить матчі України проти Франції та Ісландії.