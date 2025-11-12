Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього матчу відбору на ЧС-2026.

У рамках фінального матчу плей-оф ЧС-2026 збірна України зіграє проти національної команди Франції на Парк-де-Пренс у Парижі.

Напередодні протистояння відбудеться прес-конференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва та одного з гравців національної команди.

Початок передматчевої прес-конференції заплановано на середу, 12 листопада, о 19.00. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2026 Франція — Україна відбудеться завтра, 13 листопада, о 21:45 за київським часом.