Півзахисник постав перед важливим вибором.

Французький центральний півзахисник Етан Мбаппе перебуває під потужним впливом свого старшого брата Кіліана, зірки нападу мадридського Реала та національної збірної Франції.

Утім, 18-річний виконавець будує свою професійну кар’єру за власним бажанням, і останнім часом з’явились сумніви в тому, що вони з братом можуть перетнутись у лавах національної команди.

У Мбаппе-молодшого є можливість виступати за Камерун через наявність відповідного громадянства, але також є варіант з Алжиром через коріння матері Файзи Ламарі.

І саме з боку Алжирської федерації футболу останнім часом на адресу футболіста надходять пропозиції про зміну футбольного громадянства.

Етан при цьому отримав виклик до лав юнацької збірної Франції віком до 19 років, проте навіть на такому рівні досі не дебютував.

У півзахисника два м’ячі за 33 хвилини в п’яти матчах поточного сезону в складі Лілля.