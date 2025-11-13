Португалець віддав собі належне.
Кріштіану Роналду, getty images
13 листопада 2025, 13:25
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, що вважає найважчим у футболі. Його слова наводить Record.
"На мій погляд, забивати голи – це найскладніше у футболі.
Я зміг адаптуватися до сучасного футболу, до фізичних і психологічних умов, до особливостей клубів, збірних і ліг. Розумний гравець адаптується. Так я і буду думати далі.
Футбол вже не той, що був кілька років тому. Навіть не такий, як рік тому. Але робота повинна бути такою ж: в одних аспектах можна набирати силу, а в інших – втрачати", – сказав Роналду.
Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 11 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.