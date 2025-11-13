Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португалець віддав собі належне.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, що вважає найважчим у футболі. Його слова наводить Record.

"На мій погляд, забивати голи – це найскладніше у футболі.

Я зміг адаптуватися до сучасного футболу, до фізичних і психологічних умов, до особливостей клубів, збірних і ліг. Розумний гравець адаптується. Так я і буду думати далі.

Футбол вже не той, що був кілька років тому. Навіть не такий, як рік тому. Але робота повинна бути такою ж: в одних аспектах можна набирати силу, а в інших – втрачати", – сказав Роналду.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 11 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.