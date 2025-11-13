Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Німець готується до складного матчу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 з національною командою Сербії. Цитує німецького фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Як і завжди, багато залежатиме від нас. У Белграді ми перемогли 5:0, але цей результат оманливий. Треба нагадати гравцям, наскільки старанно ми працювали і скільки знадобилося зусиль для досягнення такого результату.

Для сербів це, по суті, фінал, тож очікую побачити найкращу версію цієї команди.

Дуже добре, що Джуд знову з нами. У команді хороша атмосфера, всі раді знов бути у збірній. Проведемо ще одне тренування. Джуд також візьме у ньому участь. Завжди приємно, коли Філ поряд. Як і Джуд, він – частина нашої команди і завжди радий грати за збірну", — заявив Тухель.

Матч між збірними Англії та Сербії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.