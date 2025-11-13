Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важлива гра для італійців.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 з національною командою Молдови. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Легких суперників не було ні раніше, ні зараз. До кожної гри потрібно підходити з повагою до суперника, без цього буде важко.

Нам довелося серйозно попрацювати і попотіти у першому матчі в Реджо-Емілії. Ми повинні зіграти з великою самовіддачею та повагою до суперника, щоб здобути три очки. Молдова може створити нам проблеми, тому доведеться докласти всіх зусиль.

Для нас зараз кожна гра важлива. Італія хоче посісти перше місце у групі та отримати пряму путівку на чемпіонат світу", — заявив Гаттузо.

Зазначимо, що матч Молдова — Італія обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколаєм Балакіним.

Матч між збірним Молдови та Італії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.