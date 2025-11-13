Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.
Азербайджан - Ісландія, Getty Images
13 листопада 2025, 22:15
Збірна Ісландії у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях здобула перемогу над Азербайджаном (2:0).
Перемогу ісландцям забезпечили голи у виконанні Альберта Гудмундссона та Сверріра Інги Інгасона.
Завдяки цій перемозі Ісландія піднялася на друге місце у групі, випередивши Україну за додатковими показниками. Азербайджан має одне очко, а Франція має 10 очок і перше місце.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Азербайджан — Ісландія у рамках відбору ЧС-2026:
Голи: Гудмундссон, 20, Інгасон, 39.
Азербайджан: Байрамов — Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов — Аббасов, Хайбулаєв (А. Нурієв, 84), Махмудов (Ахмедзаде, 60), Хусейнов — Алієв (Абдуллазаде, 72), Байрамов (Дж. Нурієв, 60) — Ахундзаде (Дадашов, 72).
Ісландія: Олафссон — Еллертссон, Гретарссон, Інгасон, Палссон — Гаральдссон, Йоганнессон (С. Тордарсон, 90), Й. Гудмундссон (Торстейнссон, 68) — Глінссон (Д. Гудйонсен, 68), А. Гудмундссон (Дж. Тордарсон, 90), А. Гудйонсен (Віллумссон, 68)
Попередження: Хайбулаєв, Мастафазаде, Ахмедзаде, Кривоцюк — Палссон, Віллумссон.