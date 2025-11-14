Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важливий матч для нідерландців у Польщі.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман висловився про матч відбору чемпіонату світу-2026 з національною командою Польщі. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми граємо, щоб перемагати. З таким же настроєм підходимо і до майбутнього матчу. Ми в хорошому становищі, і якщо у нас є можливість закінчити розпочате, то постараємося це зробити. Мабуть, це буде найскладніший матч у групі.

Минулого матчу ми добре зіграли, але не досягли бажаного результату. Втім зараз це буде зовсім інша гра. Ми повинні перемогти, щоб влітку поїхати на чемпіонат світу. Саме це ми й хочемо зробити", — заявив Куман.

Матч між Польщею та Нідерландами відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.