Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український хавбек не зіграє проти Ісландії.

Напередодні стало відомо про те, що плеймейкер лісабонської Бенфіки Георгій Судаков не зможе допомогти збірній України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії через отриману травму.

23-річний українець висловився про своє пошкодження та побажав "синьо-жовтим" успіхів у наступній грі.

"Пропущу матч проти Ісландії — травма поставила паузу… Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим.



Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу", — написав Георгій Судаков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, вирішальний матч Україна — Ісландія відбудеться 16 листопада о 19:00 за Києвом.