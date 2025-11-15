Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.

Фінляндія — Мальта 0:1
Гол: Грек (82)

Люксембург — Німеччина 0:2
Голи: Вольтемаде (49, 69)

Гібралтар — Чорногорія 1:2
Голи: Джессоп (20) — Аджич (33), Крстович (42, пен.)

Хорватія — Фарерські острови 3:1
Голи: Гвардіол (23), Муса (57), Влашич (70) — Турі (16)

Завдяки цій перемозі збірна Хорватії офіційно гарантувала собі путівку на чемпіонат світу-2026.

Польща — Нідерланди 1:1
Голи: Камінські (43) — Депай (47)

Словаччина — Північна Ірландія 1:0
Гол: Бобчек (90+1)

Вилучення: Баллард, 90+9 (Північна Ірландія)