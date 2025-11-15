До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 14 листопада.
Фото: Getty Images
15 листопада 2025, 00:00
Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.
Фінляндія — Мальта 0:1
Гол: Грек (82)
Люксембург — Німеччина 0:2
Голи: Вольтемаде (49, 69)
Гібралтар — Чорногорія 1:2
Голи: Джессоп (20) — Аджич (33), Крстович (42, пен.)
Хорватія — Фарерські острови 3:1
Голи: Гвардіол (23), Муса (57), Влашич (70) — Турі (16)
Завдяки цій перемозі збірна Хорватії офіційно гарантувала собі путівку на чемпіонат світу-2026.
Польща — Нідерланди 1:1
Голи: Камінські (43) — Депай (47)
Словаччина — Північна Ірландія 1:0
Гол: Бобчек (90+1)
Вилучення: Баллард, 90+9 (Північна Ірландія)