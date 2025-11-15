Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 14 листопада 2025 року.

Збірна Польщі у домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла внічию проти Нідерландів (1:1).

Господарям на Народовому у Варшаві треба було виключно перемагати, щоб наздогнати суперників у турнірній таблиці за очками.

І це команді Яна Урбана вдавалось робити після першого тайму, але на початку другого гості змінили підхід до справи, одразу відігрались і в подальшому зберегли хоча б нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Нідерланди у рамках відбору ЧС-2026:

Польща — Нідерланди 1:1

Голи: Камінські, 43 — Депай, 47

Польща: Грабара — Кеш (Вшолек, 81), Кендзьора, Зьолковські, Ківьор — Скурась, Шиманські (Капустка, 13), Зелінські, Залевські (Гросіцькі, 82) — Камінські (Розга, 90+2) — Левандовські (Букса, 90+2).

Нідерланди: Вербругген — Гертрейда (ван Геке, 74), Тімбер, ван Дейк, ван де Вен — Гравенберх (Схаутен, 89), Клюйверт (Рейндерс, 74), де Йонг — Мален, Депай (Емега, 89), Гакпо.

Попередження: Зелінські, Зьолковські — ван Геке