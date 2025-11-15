Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 14 листопада 2025 року.
Люксембург — Німеччина, Getty Images
15 листопада 2025, 08:15
Збірна Німеччини у гостьовому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла обіграла Люксембург (2:0).
Не надто якісний перший тайм у виконанні команди Юліана Нагельсманна в підсумку змінився на акцентовану другу половину, де переможця визначили два голи Ніка Вольтемаде.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Люксембург — Німеччина у рамках відбору ЧС-2026:
Люксембург — Німеччина 0:2
Голи: Вольтемаде (49, 69)
Люксембург: Моріс — Янс, Корац, Карлссон, Бонерт (Де Граса, 46) — О. Тіль (де Соуза, 71), Мартінс Перейра (Курчі, 79), Олесен (Ембало, 79), Баррейру — Сінані, Дардарі (С. Тіль, 88).
Німеччина: Бауманн — Баку, Антон, Та (Тіав, 79(, Раум — Павлович, Горецка (Нмеча, 53) — Сане (Левелінг, 79), Вірц, Гнабрі (Шаде, 66) — Вольтемаде.
Попередження: Бонерт, Штрассер, Корац, Сінані — Та