Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мальтійці шокували Фінляндію та перервали чотирирічну серію без перемог у відборі.

Національна збірна Мальти здобула історичну перемогу у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, обігравши Фінляндію з рахунком 1:0. Це перший успіх команди у відбіркових матчах до мундіалю за більш ніж чотири роки.

Попередня перемога Мальти у кваліфікації датувалася 1 вересня 2021 року, коли команда впевнено розгромила Кіпр із рахунком 3:0. Відтоді мальтійці не могли здобути жодної звитяги у матчах відбору.

Команда також перервала тривалу серію без перемог на виїзді в офіційних поєдинках. Востаннє Мальта вигравала на чужому полі 10 вересня 2024 року, коли в Лізі націй здолала Андорру (1:0).

Після перемоги над Фінляндією збірна Мальти має 5 очок і посідає четверте місце в групі G, зберігаючи шанси піднятися вище в турнірній таблиці.

Фінляндія — Мальта 0:1

Гол: Грек (82)