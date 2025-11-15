Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 14 листопада 2025 року.

Збірна Хорватії офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року, здобувши впевнену перемогу над Фарерськими островами з рахунком 3:1 у матчі відбору, що відбувся на стадіоні Руєвіца в Рієці. Команда Златко Далича гарантувала собі перше місце в групі L за тур до завершення кваліфікації.

Попри домінування господарів із перших хвилин, несподівано вперед вийшли саме гості: на 16-й хвилині Геза Давід Турі пройшов крізь центр і пробив низом, а м’яч після рикошету від Вушковича опинився у сітці — 0:1.

Хорватія відреагувала швидко. Вже на 23-й хвилині Йошко Гвардіол зібрав відскок у штрафному, змістився під ліву ногу та потужно пробив у дальній кут — 1:1.

У другому таймі господарі посилили тиск і вийшли вперед на 57-й хвилині, коли Петар Муса майстерно реалізував передачу Йосипа Станішича. А на 70-й хвилині Нікола Влашич поставив крапку в матчі, головою замкнувши навіс Івана Перішича.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія - Фарерські острови у рамках відбору ЧС-2026:

Хорватія - Фарерські острови 3:1

Голи: Гвардіол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 — Турі, 16

Хорватія: Лівакович — Гвардіол, Вушкович, Станішич — Перішич (Оршич, 71), Маріо Пашалич (Шутало, 46), Модрич (Влашич, 61), Марко Пашалич (Фрук, 61) — Крамарич, Муса (Матанович, 74), Сучич

Фарерські острови: Ламгауге — Едмундссон, Ватнгамар, Фере — Давідсен (Клеттскард, 85), Андреасен, Турі (Б'ярталід, 68), Єнсен — Серенсен (Агнарссон, 77), Ольсен (Кнудсен, 68), Фредеріксберг (Юстінуссен, 77)

Попередження: Турі, Б'ярталід