Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.

Збірна Ірландії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 здобула перемогу над Португалією (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Трой Перротт. Потім він оформив дубль наприкінці першого тайму.

Другий тайм пройшов без голів, але запам'ятався дурним вилученням Кріштіану Роналду за удар ліктем суперника у чужому штрафному майданчику.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ірландія — Португалія у рамках відбору ЧС-2026:

Ірландія — Португалія 2:0

Голи: Перротт, 17, 45.

Ірландія: Келлехер — Скейлс (Данн, 86), О'Браєн, О'Ші, Коллінз, Коулмен — Каллен, Тейлор (Ковентрі, 68), Азаз (Ебоселе, 79) — Перротт (Іда, 68), Огбене (Джонстон, 86).

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу (Вейга, 46), Канселу (Семеду, 46) — Невіш, Вітінья, Невеш (Рамуш, 78) — Феліш (Леау, 63), Сілва (Трінкан, 63), Роналду.

Попередження: Азаз, Скейлс — Канселу, Діаш.

Вилучення: Роналду, 59 (пряма червона картка).