Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 15 листопада 2025 року.

Збірна Іспанії у гостьовому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла обіграла Грузію (4:0).

Знову команда Луїса де ла Фуенте не зустріла значного опору в своїй групі, і вже після першого тайму колектив Віллі Санйьоля поступався в три м’ячі.

Після перерви "хрестоносці" навіть пару непоганих моментів біля чужих воріт створили, але в підсумку лише пропустити четвертий м’яч у власні, тож "суха" серія "Фурії роха" триває.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Іспанія у рамках відбору ЧС-2026:

Грузія — Іспанія 0:4

Голи: Оярсабаль, 11 (пен.), 63, Субіменді, 22, Торрес, 35

Грузія: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Лочошвілі, Гоглічідзе (Кашія, 46), Мамучашвілі — Табатадзе (Квернадзе, 57), Меквабішвілі (Цітаішвілі, 72), Кітеішвілі — Давіташвілі (Абуашвілі, 85), Зівзівадзе (Квілітая, 72), Кварацхелія.

Іспанія: Сімон — Порро (Льоренте, 46), Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Фермін, 61), Субіменді, Руїс (Барріос, 62) — Торрес (Піно, 80), Оярсабаль (Іглесіас, 71), Баена.

Попередження: Меріно