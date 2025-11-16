Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 15 листопада 2025 року.

Збірна Казахстану вдома сенсаційно відібрала очки у претендента на вихід на мундіаль — Бельгії. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, попри те що господарі майже 15 хвилин грали в меншості.

Казахстан стартував активніше й відкрив рахунок уже на 9-й хвилині — відзначився Дастан Сатпаєв, замкнувши гостру атаку своєї команди. Бельгія змогла відповісти лише на початку другого тайму: на 48-й хвилині Ганс Ванакен точно пробив після комбінації на фланзі.

На 79-й хвилині господарі залишилися у меншості — Іслам Чесноков отримав пряму червону картку. Однак навіть із чисельною перевагою бельгійці не змогли дотиснути суперника.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Казахстан — Бельгія у рамках відбору ЧС-2026:

Казахстан — Бельгія 1:1

Голи: Сатпаєв, 9 — Ванакен, 48.

Казахстан: Анарбеков — Вороговський, Аліп, Касим, Каїров — Тапалов (Жуков, 90+2), Оразов (Касабулат, 90+1) — Кенжебек (Аширбек, 57), Самородов (Караман, 80), Чесноков — Сатпаєв (Свиридов, 56).

Бельгія: Селс — Сейс (Де Кейпер, 81), Де Вінтер, Теат, Кастань — Онана (Тілеманс, 71), Раскін (Вермант, 89) — Де Кетеларе (Опенда, 71), Ванакен, Доку — Троссар (Салемакерс, 71).

Попередження: Тапалов, Сатпаєв, Каїров, Анарбеков — Онана.

Вилучення: Чеснаков, 79 (пряма червона картка).