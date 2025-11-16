Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер збірної Бельгії різко оцінив гру команди після нічиєї у відборі до чемпіонату світу-2026.

Збірна Казахстану вдома сенсаційно відібрала очки у претендента на вихід на мундіаль — Бельгії. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, попри те що господарі майже 15 хвилин грали в меншості.

Бельгійський вінгер Жеремі Доку визнав, що його команда виступає нижче власних можливостей і потребує значно більшого рівня якості.

"Ми вже занадто багато очок втратили, тому що в більшості матчів грали недостатньо добре. Наша кампанія пройшла не блискуче. Всім потрібно діяти краще — тренеру, мені, всім.

Кевін [де Брюйне], Ромелу [Лукаку], Тібо [Куртуа]... Якщо нам потрібні вони, щоб перемогти Казахстан, то на чемпіонаті світу нам нічого не світить.

Ми вивчали цю команду і думали, що вони будуть грати довгими передачами, але вони грали коротко і діяли активно. Це був зовсім інший матч, ніж попередній раз. Можливо, ми недостатньо проаналізували суперника", — цитує слова Доку Sports.kz.

Після нічиєї бельгійці залишаються лідерами групи J, випереджаючи Північну Македонію на два очки. У заключному матчі відбору команда зіграє на своєму полі проти Ліхтенштейна.

