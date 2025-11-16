Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чекаємо на плей-офф.

Воротар збірної України Анатолій Трубін висловився після перемоги над збірною Ісландією (2:0) в рамках заключного туру відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить УАФ.

"Дуже щасливий. Ми ще не зробили все, але наша мрія про Чемпіонат світу жива. Сьогодні, як ви всі бачили, була одна з найкращих наших ігор, коли я був в національній збірній.

Дуже радий, дуже щасливий. Кожен гравець виклався просто не на 100%, а на мільйон відсотків. Також чудова атмосфера, вболівальники придавали нам ще більше емоцій, енергії, тому їм дуже-дуже велике дякую.

Я не знаю, хто там як дивився, тому що останні рік-півтора було дуже багато різного бруду. Можливо, ми це заслуговували, але сьогодні ми всі бачимо, що можемо грати.

Просто потрібно ще більш наполегливо працювати, вірити в себе і готуватися тепер на плей-офф. Востаннє грали на чемпіонаті світу у 2006-му, тому потрібно втілити у життя мрію і гравців, і всієї нації.

Все приходить в потрібний час. Так, у нас була дуже погана серія, але в найпотрібніший момент ми не пропустили, і тому я дуже щасливий. І це не тільки про мої сейви. Всі билися, всі працювали. Всі молодці", — сказав Трубін.