Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Надважлива перемога.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський висловився після перемоги над Ісландією (2:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Мегого.

"Був в мене напівмомент, скажімо так. Може треба було трішки по-іншому зіграти, знайти гравця в штрафному майданчику, потім рухатись. Вони зробили висновки, звичайно, було тяжко знайти нагоду для удара, грати між лініями.

В роздягальні святкували, але всі розуміють, що у нас попереду два матчі, не один. Закінчили на хорошій ноті цей цикл.

Перш за все вітаю всіх в Україні з перемогою. Чуємо трибуни. Тут завжди тепло підтримують нас. Думаю, на Арені Львів чи Олімпійському може більш впевнено зіграли б. Сподіваємось, що буде дуже добрий жереб для нас", — заявив Маліновський.