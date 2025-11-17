Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

І знову, як і після жовтневої міжнародної перерви, підходимо до оцінки виступів збірної України в листопаді з максимально холодною головою. Завдання було сформульоване чітко — пробитись до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу. За підсумку цих кількох днів можемо стверджувати — завдання виконане. Яким чином та з якими жертвами — цього в "джентльменській угоді" не було.

Україна дотиснула Ісландію на останніх хвилинах, подарувала купу позитивних емоцій, хоча могла б узагалі пропустити, і тоді все пішло б шкереберть. Ніколи не знаєш, чого очікувати від цієї збірної Сергія Реброва, але цього разу футбольна країна пішла відпочивати спокійно. Як мінімум, до весняного продовження банкету.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Війська Польського (за 10-бальною шкалою).

Україна





Анатолій Трубін — 9,0. Якби не ті сейви в заключній частині матчу, хто знає, де б ми зараз із вами були. Воротар збірної України цього разу виправдав прізвисько "стіна" повною мірою й забезпечив фундамент для подальшої перемоги.

Юхим Конопля — 6,5. Наш правий фланговий захисник намагався бути помітною персоною в усіх аспектах гри, але з передачами цього разу взагалі не пішло, тож фірмових асистів від Коноплі годі було й чекати.

Ілля Забарний (7,0) — Микола Матвієнко (7,0) — 7,0. Парі центральних захисників команди Реброва цього разу не протистояв яскраво виражений опонент, тож завдання було помірної складності. А от із м’ячем Забарному та Матвієнку довелось працювати багато. Було кілька ризикованих рішень від обох виконавців, але обійшлось без суттєвих помилок.

Віталій Миколенко — 6,5. Лівий фланговий захисник збірної України активно загострював передачами з глибини на початку зустрічі й це в нього виходило непогано, але з часом відсоток помилок від Миколенка помітно зростав, і зрештою чи найбільша кількість утрат м’яча була саме за ним у складі нашої команди.

Руслан Маліновський — 6,5. Фірмовий удар нашому гармашу продемонструвати так повноцінно й не дали, а та поодинока спроба, що мала місце у виконанні Маліновського, була геть невдалою. Та й загалом повторити досвід фантастичних матчів жовтня нашому півзахиснику не вдалось, тож поле він залишав після 77 хвилини помітно засмученим.

Іван Калюжний — 7,5. А от опорник збірної України відпрацював дуже якісний поєдинок у своєму виконанні. Роль Калюжного в збірні полягає не в тому, щоб бути помітним на полі, а в тому, щоб бути там, де цього вимагає ситуація. Як, наприклад, у епізоді з нашим другим голом. Відскок — боротьба — швидке повернення м’яча до атакувальної лінії. І це ж не поодинокий епізод у цій грі насправді.

Єгор Ярмолюк — 7,0. Схема 4-3-3 на утримання в центрі поля в нашому виконанні мала місце цього разу, і Ярмолюк для такої формації дає рівно той обсяг роботи, який потрібен. Проблеми почались тоді, коли ще й м’яч треба було просувати вперед та підніматись вище за позицією. І тут Єгору ще є, над чим попрацювати. Заміна напрошувалась — вона відбулась на 69 хвилині, але після фактично двох матчів такої інтенсивної роботи до нашої молодої зірки півзахисту мало питань.

Віктор Циганков — 7,5. Насправді був такий тендітний момент у цій зустрічі, коли почало здаватись, що всі ці передачі Циганкова до штрафного зрештою ризикують не знайти своїх адресатів. На відміну від розкішного удару в першому таймі — там навпаки диво, що м’яч не відшукав сітку воріт, а лише поперечину. Проте зрештою Віктор ледь не асистував Яремчуку, а потім відмінно виконав кутовий, і зрештою гол таки прийшов із його флангу.

Владислав Ванат — 6,5. Виходить, що той удар п’ятою в першому таймі не тільки став єдиним пострілом у площину з нашого боку до перерви, а й був найкращим моментом у нападника в цій грі. Інший він так і не завершив якоюсь гострою дією на початку другої половини.

Олександр Зубков — 7,5. Гравець із найбільшою кількістю пострілів по чужих воротах у складі нашої команди, так виходить. І зрештою вінгер таки знайшов свій забитий м’яч, нехай і лише завдяки вдало підставленій голові перед порожніми воротами. Були суперечки з приводу місця Зубкова в стартовому складі, і вибір Реброва від того здавався не очевидним, але зрештою Олександр дав результат.

Микола Шапаренко — 6,5. Із перших хвилин Ребров так і не наважився на появу цього півзахисника на полі, а коли настав час заміни, то Шапаренко діяв максимально обережно, нехай і на позиціях упритул до чужого штрафного.

Роман Яремчук — 6,5. Два великих гольових шанси для форварда ротації за 20 останніх хвилин протистояння — це насправді багато. І хоча контекст там був такий, що обидві ситуації відбулись у межах однієї подачі Циганкова, і лише дивовижна реакція воротаря ісландців завадила нам забити перший гол трохи раніше, але на майбутнє подібні моменти все ж таки варто використовувати з першої спроби.

Олексій Гуцуляк — 9,0. Феноменальна ефективність гравця атакувальної ланки наприкінці складної гри, де насправді все могло завершитись і не на нашу користь. Проте спочатку Гуцуляк успішно підставляє голову під подачу Циганкова з кутового й асистує Зубкову, а потім забиває й сам. Так, не без допомоги відскоку від захисника, але кого це в підсумку має турбувати? Гравець менш ніж за 20 хвилин на полі робить 1+1 та приносить перемогу — такі кадри нам треба.

Олександр Сваток, Єгор Назарина — заключна пара замін з акцентом на закріплення результату. Добре, що перевіряти їхню ефективність не довелось.

