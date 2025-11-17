Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.

Збірна Норвегії у гостьовому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла обіграла Італію (4:1).

Команда Дженнаро Гаттузо вийшла максимально зарядженою на гру, однак її вистачило лише на якісний перший тайм.

Після перерви "Скуадра Адзурра" провалилась, і у відповідь на забитий швидкий м’яч ще на початку гри отримала аж чотири голи в другій половині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Норвегія у рамках відбору ЧС-2026:

Італія — Норвегія 1:4

Голи: Еспозіто, 11 — Нуса, 63, Голанд, 78, 79, Странд Ларсен, 90+3

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні (Буонджорно, 86), Дімарко — Політано, Локателлі (Скамакка, 79), Барелла (Річчі, 86), Фраттезі (Крістанте, 68) — Ретегі, П. Еспозіто (Дзакканьї, 79).

Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геггем, Меллер-Вольфе (Естігор, 88) — Торстведт (Осгор, 75), Берг (Торсбю, 64), Берге, Нуса — Серлот (Бобб, 76), Голанд (Странд Ларсен, 89).

Попередження: Барелла, Бастоні, Еспозіто