Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 16 листопада 2025 року.
Італія — Норвегія, Getty Images
17 листопада 2025, 08:20
Збірна Норвегії у гостьовому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла обіграла Італію (4:1).
Команда Дженнаро Гаттузо вийшла максимально зарядженою на гру, однак її вистачило лише на якісний перший тайм.
Після перерви "Скуадра Адзурра" провалилась, і у відповідь на забитий швидкий м’яч ще на початку гри отримала аж чотири голи в другій половині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Норвегія у рамках відбору ЧС-2026:
Італія — Норвегія 1:4
Голи: Еспозіто, 11 — Нуса, 63, Голанд, 78, 79, Странд Ларсен, 90+3
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні (Буонджорно, 86), Дімарко — Політано, Локателлі (Скамакка, 79), Барелла (Річчі, 86), Фраттезі (Крістанте, 68) — Ретегі, П. Еспозіто (Дзакканьї, 79).
Норвегія: Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геггем, Меллер-Вольфе (Естігор, 88) — Торстведт (Осгор, 75), Берг (Торсбю, 64), Берге, Нуса — Серлот (Бобб, 76), Голанд (Странд Ларсен, 89).
Попередження: Барелла, Бастоні, Еспозіто