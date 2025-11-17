Попереду дуже цікаві баталії.
Getty Images
17 листопада 2025, 09:10
Національна збірна України напередодні обіграла Ісландію в заключному матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 (2:0) та посіла підсумкову другу сходинку в групі D.
Україна — Ісландія 2:0 Відео голів та огляд матчу 16.11.2025
Після цього на команду Сергія Реброва очікує раунд плей-оф із двох стадій, суперник за яким визначиться вже незабаром.
Попередньо, "синьо-жовті" перебуватимуть у першому кошику під час жеребкування, що дозволить уникнути суперників рівня Італії, Туреччини та Польщі.
Однак можливий сценарій, коли наша збірна опиниться й у другому кошику.
Для цього треба збіг двох із чотирьох обставин:
Німеччина має програти Словаччині 17 листопада;
Австрія має програти Боснії і Герцеговині 18 листопада;
Данія має програти Шотландії 18 листопада
Швейцарія має програти Косову з різницею в шість голів 18 листопада.
У такому випадку суперником у півфіналі плей-оф буде команда з третього кошика.
Якщо цього не станеться, Україна отримає в суперники когось із четвірки Швеція, Румунія, Північна Ірландія або опонента з пари Уельс — Північна Македонія (18 листопада), де в разі перемоги Уельсу суперником буде Північна Македонія, або сам Уельс у інших випадках.
У наступному раунді Україна зіграє проти переможця пари, яка утворилась у наслідок матчів команд із другої та третьої корзин.
Жеребкування відбудеться 20 листопада, матчі плей-оф — у березні 2026 року. Одна гра в серії, першу з яких Україна проведе вдома в разі потрапляння до першого кошику.