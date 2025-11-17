Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попереду дуже цікаві баталії.

Національна збірна України напередодні обіграла Ісландію в заключному матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 (2:0) та посіла підсумкову другу сходинку в групі D.

Україна — Ісландія 2:0 Відео голів та огляд матчу 16.11.2025

Після цього на команду Сергія Реброва очікує раунд плей-оф із двох стадій, суперник за яким визначиться вже незабаром.

Попередньо, "синьо-жовті" перебуватимуть у першому кошику під час жеребкування, що дозволить уникнути суперників рівня Італії, Туреччини та Польщі.

Однак можливий сценарій, коли наша збірна опиниться й у другому кошику.

Для цього треба збіг двох із чотирьох обставин:



Німеччина має програти Словаччині 17 листопада;

Австрія має програти Боснії і Герцеговині 18 листопада;

Данія має програти Шотландії 18 листопада

Швейцарія має програти Косову з різницею в шість голів 18 листопада.

У такому випадку суперником у півфіналі плей-оф буде команда з третього кошика.

Якщо цього не станеться, Україна отримає в суперники когось із четвірки Швеція, Румунія, Північна Ірландія або опонента з пари Уельс — Північна Македонія (18 листопада), де в разі перемоги Уельсу суперником буде Північна Македонія, або сам Уельс у інших випадках.

У наступному раунді Україна зіграє проти переможця пари, яка утворилась у наслідок матчів команд із другої та третьої корзин.

Жеребкування відбудеться 20 листопада, матчі плей-оф — у березні 2026 року. Одна гра в серії, першу з яких Україна проведе вдома в разі потрапляння до першого кошику.