Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісландський хавбек підсумував поразку в матчі проти України та висловився про власне майбутнє в національній команді.

Збірна Ісландії поступилася Україні з рахунком 0:2 у завершальному матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Ця поразка позбавила ісландців шансів на участь у плейоф та, відповідно, у фінальному турнірі, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Півзахисник ісландської команди Гудлаугур Віктор Палссон поділився емоціями після поєдинку, відзначивши гру українського воротаря Анатолія Трубіна.

"Це неймовірно прикро. Ми віддали все, цей матч був складним. Ми непогано контролювали гру, особливо в обороні. Їхній воротар продемонстрував фантастичну гру, вони реалізували свої моменти, а ми — ні.

Я був дуже близьким до того, щоб відкрити рахунок, але воротар України зробив неймовірний сейв. Я просто не міг повірити, що м'яч не опинився у сітці. Це був феноменальний порятунок. Такий футбол, і таке іноді трапляється в житті", — цитує слова Палссона видання Fotbolti.net.

34-річного півзахисника також запитали про його подальше майбутнє у складі національної збірної Ісландії.

"Поки тренер хоче мене бачити в команді, я завжди буду готовий грати за збірну Ісландії. Все дуже просто. Вважаю Арнара чудовим фахівцем, він мені довіряє. У нас прекрасні стосунки. Бути частиною цієї збірної — це неймовірно", — додав Палссон.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua. Також на нашому сайті доступний тактичний розбір цієї гри.