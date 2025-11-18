До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 17 листопада.
18 листопада 2025, 00:10
Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.
Чехія — Гібралтар 6:0
Голи: Доудєра (5), Хори (18), Цоуфал (32), Карабец (39), Соучек (44), Гранац (51)
Чорногорія — Хорватія 2:3
Голи: Осмаїч (3), Крстович (17) — Перішич (37, пен.), Якич (72), Влашич (87)
Північна Ірландія — Люксембург 1:0
Гол: Донлі (44, пен.)
Німеччина добила Словаччину в перегонах за перемогою в групі A.
Команда Юліана Нагельсманна відвантажила шість м'ячів у ворота суперників, чим допомогла також і Україні.
Німеччина — Словаччина 6:0
Голи: Вольтемаде (18), Гнабрі (29), Сане (36, 41), Баку (67), Уедраого (79)
Нідерланди здобули перемогу над Литвою та вийшли на чемпіонат світу-2026.
Команда Рональда Кумана виграла групу G та забронювала путівку до Північної Америки.
Нідерланди — Литва 4:0
Голи: Рейндерс (16), Гакпо (58, пен.), Хаві Сімонс (60), Мален (62)
Польща, у свою чергу, вирушає у стикові матчі, посівши друге місце у групі G.
Мальта — Польща 2:3
Голи: Кардона (36), Теума (68, пен.) — Левандовські (32, пен.), Вшолек (59), Зелінські (85)