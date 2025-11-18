Слова тренера свідчать про підготовку команди до березневих матчів плейоф.
Франческо Кальцона, getty images
18 листопада 2025, 11:28
Головний тренер національної збірної Словаччини Франческо Кальцона поділився емоціями після розгромної поразки від Німеччини з рахунком 0:6 у відборі на чемпіонат світу 2026 року.
"Це був важкий матч. Нам було складно конкурувати з такою командою. Я задоволений тим, як ми пройшли цей шлях досі. Шкода, що рахунок вийшов таким великим, але маємо те, що маємо", – зазначив Кальцона.
Він також додав: "Поразки трапляються. Треба бути готовими до поразок проти команд такого рівня. Тепер у нас є декілька місяців, щоб відновити сили, і в березні ми будемо готові до плейоф".
Нагадаємо, що жеребкування відбудеться 20 листопада, матчі плейоф — у березні 2026 року.