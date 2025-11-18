Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Слова тренера свідчать про підготовку команди до березневих матчів плейоф.

Головний тренер національної збірної Словаччини Франческо Кальцона поділився емоціями після розгромної поразки від Німеччини з рахунком 0:6 у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

"Це був важкий матч. Нам було складно конкурувати з такою командою. Я задоволений тим, як ми пройшли цей шлях досі. Шкода, що рахунок вийшов таким великим, але маємо те, що маємо", – зазначив Кальцона.

Він також додав: "Поразки трапляються. Треба бути готовими до поразок проти команд такого рівня. Тепер у нас є декілька місяців, щоб відновити сили, і в березні ми будемо готові до плейоф".

Нагадаємо, що жеребкування відбудеться 20 листопада, матчі плейоф — у березні 2026 року.