Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 18 листопада 2025 року.

Збірна Іспанії в домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла внічию проти Туреччини (2:2).

Команда Луїса де ла Фуенте забила швидкий гол, проте за звичним для неї сценарієм гра в підсумку так і не пішла.

Туреччина відповіла голами до та одразу після перерви й раптово опинилась попереду за рахунком.

Однак не менш швидко "Фурія роха" забила й другий свій гол, тож гра знову перейшла в стан невизначеності й у ньому й залишалась у напруженому фінальному відтинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Туреччина у рамках відбору ЧС-2026:

Іспанія — Туреччина 2:2

Голи: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 — Гюль, 42, Озджан, 54

Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Торрес, 46), А. Гарсія, Руїс (Форнальс, 83) — Піно (Баена, 62), Оярсабаль (Агехова, 62), Ольмо (Лопес, 74).

Туреччина: Баїндир — Челік, Демірал (Акчічек, 83), Акайдин, Сьоюнджю, Кадіоглу (Ескіхеллач, 78) — Кахведжі (Сарі, 69), Кекчю, Озджан (Каразор, 78), Їлмаз — Гюль (Мюлдюр, 69).

Попередження: Баена — Гюль, Демірал, Ескіхеллач, Баїндир