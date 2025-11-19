Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 18 листопада 2025 року.
Іспанія — Туреччина, Getty Images
19 листопада 2025, 07:45
Збірна Іспанії в домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла внічию проти Туреччини (2:2).
Команда Луїса де ла Фуенте забила швидкий гол, проте за звичним для неї сценарієм гра в підсумку так і не пішла.
Туреччина відповіла голами до та одразу після перерви й раптово опинилась попереду за рахунком.
Однак не менш швидко "Фурія роха" забила й другий свій гол, тож гра знову перейшла в стан невизначеності й у ньому й залишалась у напруженому фінальному відтинку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Туреччина у рамках відбору ЧС-2026:
Іспанія — Туреччина 2:2
Голи: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 — Гюль, 42, Озджан, 54
Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Торрес, 46), А. Гарсія, Руїс (Форнальс, 83) — Піно (Баена, 62), Оярсабаль (Агехова, 62), Ольмо (Лопес, 74).
Туреччина: Баїндир — Челік, Демірал (Акчічек, 83), Акайдин, Сьоюнджю, Кадіоглу (Ескіхеллач, 78) — Кахведжі (Сарі, 69), Кекчю, Озджан (Каразор, 78), Їлмаз — Гюль (Мюлдюр, 69).
Попередження: Баена — Гюль, Демірал, Ескіхеллач, Баїндир