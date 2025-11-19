Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 18 листопада 2025 року.
Австрія — Боснія і Герцеговина, Getty Images
19 листопада 2025, 08:15
Збірна Австрії в домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини (1:1).
Команда Ральфа Рангінка таки пробилась напряму на мундіаль, але ціною нервів для українських уболівальників, бо пропустила вже на початку гри.
Однак австрійці вирівняли становище за ходом першого тайму, а після перерви вже значно переважали суперників, тож у підсумку забили закономірний м’яч.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Боснія і Герцеговина у рамках відбору ЧС-2026:
Австрія — Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Грегорич, 77 — Табакович, 12
Австрія: А. Шлагер — Лаймер, Лінгарт, Дансо, Мвене (Пош, 68) — К. Шлагер (Шмід, 68), Зайвальд — Віммер, (Грегорич, 59) Баумгартнер, Забітцер — Арнаутович (Шепф, 82).
Боснія і Герцеговина: Васіль — Карич (Муякич, 71), Мухаремович, Малич (Баждар, 84), Мемич — Тахірович (Хаджіахметович, 84), Гаджикадунич, Байрактаревич — Табакович (Гігович, 62), Джеко, Шуньїч (Алайбегович, 84).
