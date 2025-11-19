Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 18 листопада 2025 року.

Збірна Австрії в домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Команда Ральфа Рангінка таки пробилась напряму на мундіаль, але ціною нервів для українських уболівальників, бо пропустила вже на початку гри.

Однак австрійці вирівняли становище за ходом першого тайму, а після перерви вже значно переважали суперників, тож у підсумку забили закономірний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Боснія і Герцеговина у рамках відбору ЧС-2026:

Австрія — Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Грегорич, 77 — Табакович, 12

Австрія: А. Шлагер — Лаймер, Лінгарт, Дансо, Мвене (Пош, 68) — К. Шлагер (Шмід, 68), Зайвальд — Віммер, (Грегорич, 59) Баумгартнер, Забітцер — Арнаутович (Шепф, 82).

Боснія і Герцеговина: Васіль — Карич (Муякич, 71), Мухаремович, Малич (Баждар, 84), Мемич — Тахірович (Хаджіахметович, 84), Гаджикадунич, Байрактаревич — Табакович (Гігович, 62), Джеко, Шуньїч (Алайбегович, 84).

