Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 18 листопада 2025 року.

Збірна Шотландії в домашньому матчі відбірного циклу ЧС-2026 обіграла Данію (4:2).

Господарі поля потужно розпочали гру й, як виявилось, забили з першого ж та єдиного удару по воротах у першому таймі, тоді як гості в подальшому переважали їх за всіма показниками.

Однак у відповідь Данія відзначилась голом лише поперерві, після чого вилучення в її складі дало шотландцям можливість перехопити ініціативу.

Зрештою, команди обмінялись голами наприкінці зустрічі, проте в компенсований час божевільний м’яч від центральної лінії у виконанні господарів закрив протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шотландія — Данія у рамках відбору ЧС-2026:

Шотландія — Данія 4:2

Голи: Мактоміней 3, Шенкленд 78, Тірні 90+3, Макклін 90+8 — Гойлунн 57 (пен.), Доргу 81

Шотландія: Гордон — Гікі (Тірні, 72), Генлі, Маккенна, Робертсон — Крісті (Шенкленд, 64), Фергюсон, Макгінн, Доук (Маклін, 21) — Мактоміней, Дайкс (Адамс, 64).

Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен, Андерсен, А. Крістенсен, Доргу — Юльманн, Гейб’єрг — Ісаксен (Бірет, 90), Фрогольдт, Дамсгор (Вестергор, 64) — Гойлунн (Нергор, 84).

Попередження: Тірні — Андерсен, Р. Крістенсен

Вилучення: Р. Крістенсен, 61 (друге попередження)