Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершився останній тур групи С.

Шотландія у більшості вигризла путівку на ЧС-2026 в очній битві з Данією – 4:2.

Перед початком поєдинку шотландці були на другій сходинці, і для виходу на мундіаль їм потрібно було обов’язково перемогти.Господарі з перших хвилин розпочали натиск та відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Скотт Мактоміней відзначився після передачі Бена Доука.

На початку другого тайму данці зрівняли рахунок — Расмус Гейлунн, який переживає відродження в Наполі після провалу в МЮ, впевнено реалізував одинадцятиметровий. За декілька хвилин його співвітчизник Расмус Крістенсен підставив команду, отримавши другу жовту картку.

У більшості господарі знову змогли вийти вперед: Лоуренс Шенкленд, який вийшов на заміну у другому таймі, відзначився на 78-й хвилині. Проте шотландці тріумфували недовго — вже за три хвилини Данія в меншості відновила паритет, приголомшивши Гемпден Парк. М'яч забив Патрік Доргу.

Здавалося, що гостям вдасться втримати рахунок, але господарі були іншої думки. Кевін Тірні вже у доданий час після безладдя в карному майданчику Данії першим опинився на м’ячі та красивим обвідним ударом поцілив у лівий нижній кут.

Скандинави побігли відіграватися, але натомість отримали ще один м’яч: Макклін обіграв суперника та з центра поля перекинув воротаря, поставивши міцну крапку.

Шотландія виходить на чемпіонат світу вперше за 28 років, Данія вирушає до плей-оф.

Шотландія Данія 4:2

Голи: Мактоміней 3, Гейлунн пен 57, Шенкленд 78, Доргу 81, Тірні 93, Макклін 98

Вилучення: Крістенсен 61