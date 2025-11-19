Завершився останній тур групи С.
Getty Images
19 листопада 2025, 00:50
Шотландія у більшості вигризла путівку на ЧС-2026 в очній битві з Данією – 4:2.
Перед початком поєдинку шотландці були на другій сходинці, і для виходу на мундіаль їм потрібно було обов’язково перемогти.Господарі з перших хвилин розпочали натиск та відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Скотт Мактоміней відзначився після передачі Бена Доука.
На початку другого тайму данці зрівняли рахунок — Расмус Гейлунн, який переживає відродження в Наполі після провалу в МЮ, впевнено реалізував одинадцятиметровий. За декілька хвилин його співвітчизник Расмус Крістенсен підставив команду, отримавши другу жовту картку.
У більшості господарі знову змогли вийти вперед: Лоуренс Шенкленд, який вийшов на заміну у другому таймі, відзначився на 78-й хвилині. Проте шотландці тріумфували недовго — вже за три хвилини Данія в меншості відновила паритет, приголомшивши Гемпден Парк. М'яч забив Патрік Доргу.
Здавалося, що гостям вдасться втримати рахунок, але господарі були іншої думки. Кевін Тірні вже у доданий час після безладдя в карному майданчику Данії першим опинився на м’ячі та красивим обвідним ударом поцілив у лівий нижній кут.
Скандинави побігли відіграватися, але натомість отримали ще один м’яч: Макклін обіграв суперника та з центра поля перекинув воротаря, поставивши міцну крапку.
Шотландія виходить на чемпіонат світу вперше за 28 років, Данія вирушає до плей-оф.
Шотландія Данія 4:2
Голи: Мактоміней 3, Гейлунн пен 57, Шенкленд 78, Доргу 81, Тірні 93, Макклін 98
Вилучення: Крістенсен 61