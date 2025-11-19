Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Шотландії не стримав емоцій після історичного успіху, згадавши свого друга.

Ендрю Робертсон, зізнався, що тріумф на Гемпден Парк мав для нього особливий, гіркий присмак. 31-річний захисник присвятив цю перемогу Діогу Жоті, який загинув у ДТП.

"Я добре це приховував, але сьогодні я був у розпачі. Я знаю, скільки мені років, та розумів: це може бути мій останній шанс поїхати на Чемпіонат світу", — поділився Робертсон.

Капітан розповів, що думки про друга не полишали його навіть під час вирішальної битви:

"Сьогодні я не міг викинути з голови Діогу. Ми так багато говорили про поїздку на Мундіаль, адже свого часу він пропустив турнір зі збірною Португалії, а я – із Шотландією. Я знаю, що сьогодні він посміхався мені згори" — заявив захисник.

Також Робертсон відзначив неймовірну атмосферу в команді та роль головного тренера. За його словами, передматчева промова Стіва Кларка стала ключовим моментом вечора.

"Менеджер згадав усе, через що ми пройшли. Кваліфікація на Євро, святкування у Вундербарі… Він сказав: "Давайте зробимо це ще раз". Ми були дуже зворушені. Зробити це для нього, персоналу та наших сімей — це одна з найкращих ночей у моєму житті", — наголосив захисник.

Завершуючи інтерв'ю ведучій BBC Scotland Келлі Кейтс (доньці легенди Ліверпуля Кенні Далгліша), Робертсон додав нотку фірмового гумору до своїх слів:

"Ми допомогли країні пройти через це, і я впевнений, що воно того варте. А зараз не можу дочекатися, коли повернуся до Ліверпуля, щоб випити з твоїм татом червоного вина".

