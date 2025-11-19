Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірка Ліверпуля пояснив жест, який викликав скандал у соцмережах після драматичної поразки Угорщини у відборі на ЧС-2026.

Капітан збірної Угорщини та півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї опинився в епіцентрі скандалу після вирішального матчу кваліфікації Чемпіонату світу проти Ірландії.

Угорці поступилися з рахунком 2:3, пропустивши вирішальний гол на 96-й хвилині від Троя Парротта, який оформив хет-трик і вивів свою команду в плей-оф, залишивши Угорщину за бортом турніру.

Після другого голу угорців, коли вони ще вели в рахунку, камери зафіксували жест Собослаї, схожий на "витирання сліз". Це відео миттєво стало вірусним у соціальних мережах: вболівальники звинуватили гравця у високомірності та насмішках над ірландськими фанатами,

Однак Собослаї категорично спростував ці звинувачення в інтерв'ю виданню Blick. Він пояснив, що жест не мав жодного стосунку до суперника:

"Це все ще важко прийняти. На жаль, ми повинні жити з цим і рухатися далі... Щодо святкування — це внутрішній жарт між мною та партнерами по команді: Андрашем Шефером, Барнабашем Варгою та Петером Саппаносом. Якби це стосувалося ірландців, я б так і сказав" — хаявив Домінік.

Поразка стала шоком для угорської команди, яка двічі вела в рахунку, але не змогла втримати результат проти вольової збірної Ірландії. Собослаї, який виглядав спустошеним після фінального свистка, підкреслив, що команда боролася до кінця і вірила в успіх, але футбол буває жорстоким.