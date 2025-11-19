Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Австрієць не може повірити в кваліфікацію на мундіаль.

Форвард збірної Австрії Марко Арнаутович поділився радістю від історичної кваліфікації команди на чемпіонат світу 2026.

Австрійці посіли перше місце в групі, випередивши Боснію і Герцеговину, Румунію, Кіпр та Сан-Маріно.

"Не можу повірити: ми це зробили! Я 18 років прагнув потрапити на чемпіонат світу. Нарешті, на закаті моєї кар’єри, ми цього добилися. Не можу дочекатися початку турніру", — сказав 36-річний нападник.

Ця кваліфікація стала першою для Австрії з 1998 року, а для Арнаутовича — шансом виконати давню мрію перед завершенням кар’єри.