Австрієць не може повірити в кваліфікацію на мундіаль.
Марко Арнаутович, Getty Images
19 листопада 2025, 15:55
Форвард збірної Австрії Марко Арнаутович поділився радістю від історичної кваліфікації команди на чемпіонат світу 2026.
Австрійці посіли перше місце в групі, випередивши Боснію і Герцеговину, Румунію, Кіпр та Сан-Маріно.
"Не можу повірити: ми це зробили! Я 18 років прагнув потрапити на чемпіонат світу. Нарешті, на закаті моєї кар’єри, ми цього добилися. Не можу дочекатися початку турніру", — сказав 36-річний нападник.
Ця кваліфікація стала першою для Австрії з 1998 року, а для Арнаутовича — шансом виконати давню мрію перед завершенням кар’єри.