Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англійський тренер подав у відставку після нічиєї з Кюрасао та готує команду до плейоф під керівництвом нового наставника.

Іменитий англійський тренер Стів Макларен подав у відставку з посади головного тренера збірної Ямайки, повідомляє AP News.

64-річний фахівець ухвалив таке рішення після того, як його команда не змогла обіграти Кюрасао (0:0) та напряму кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року. Тепер Ямайці доведеться проходити міжконтинентальний плейоф у Мексиці вже під керівництвом нового тренера.

Макларен відомий перш за все своєю роботою з Мідлсбро у 2001–2006 роках, вивів команду до фіналу Кубку УЄФА 2006 року. У 2006–2007 роках очолював збірну Англії, звільнений після невдалого виступу у відборі на Євро-2008. Також працював із клубами Твенте, Вольфсбург, Ноттінгем Форест, Дербі, Ньюкасл та КПР.