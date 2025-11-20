Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Реброва дізналась суперника у півфіналі відбіркового мінітурніру.

У Цюриху (Швейцарія) у четвер, 20 листопада, відбулось жеребкування плейоф Європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 з футболу.

Збірна України у півфіналі відбору зіграє зі Швецією. Якщо команда Реброва пройде у фінал, то зіграє з Польщею або Албанією.

Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал — 31 березня.

ЧС-2026 — перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Жеребкування відбудеться 5 грудня.