Команда Реброва дізналась суперника у півфіналі відбіркового мінітурніру.
Збірна України, УАФ
20 листопада 2025, 14:41
У Цюриху (Швейцарія) у четвер, 20 листопада, відбулось жеребкування плейоф Європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 з футболу.
Збірна України у півфіналі відбору зіграє зі Швецією. Якщо команда Реброва пройде у фінал, то зіграє з Польщею або Албанією.
Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал — 31 березня.
ЧС-2026 — перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних.
Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.
Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Жеребкування відбудеться 5 грудня.