Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Швеції визнав, що його команду чекає непростий шлях у відборі.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер, який нещодавно очолив національну команду, прокоментував результати жеребкування плейоф відбору ЧС-2026. У півфіналі його команда зустрінеться зі збірною України. В іншому матчі цієї частини турніру зіграють Польща та Албанія.

Поттер був присутній на події особисто та зазначив, що жереб зробився "цікавішим" завдяки спілкуванню з іншими тренерами:

"Тепер ми знаємо нашого суперника і готуватимемося до матчу з Україною. Здається, що попереду багато часу, але це не так. Будь-який суперник був би складним для нас".

Наставник також відзначив, що гра проходитиме на нейтральному полі, проте у разі проходу Україну Швеція матиме перевагу:

"Ми зіграємо не вдома, але нам пощастило — якщо пройдемо Україну, фінал буде на нашому полі".

У розмові зі шведськими медіа Поттер підкреслив, що команда має зосередитись лише на першому поєдинку:

"Я повністю зосереджений на Україні. Спочатку треба перемогти її. Так, грати фінал удома — перевага, але я не люблю говорити про те, що буде, якщо ми виграємо матч".

Він також визнав, що гра на нейтральному полі може більше підійти українцям:

"Буде цікаво. Це невелика перевага для України. Але ми маємо бути готові — емоцій буде багато. Обидві команди відчайдушно прагнуть пройти далі".

Півфінальні матчі плейоф заплановані на 26 березня, фінали — на 31 березня.