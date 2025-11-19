Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Швеції — про кадрову ситуацію та шанси в боротьбі за путівку на ЧС.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер підбив підсумки матчу проти Словенії, який завершився результативною нічиєю 1:1, а також висловився щодо майбутнього жеребкування плейоф кваліфікації на чемпіонат світу. Серед можливих суперників шведів — збірні України, Туреччини, Італії та Данії.

За словами Поттера, для команди було ключовим завершити відбірковий цикл із позитивним результатом:

"Для нас було важливо взяти хоча б щось з цього матчу. Для гравців усе було нелегко, відбір зовсім не вдався. Тепер ми закрили це кваліфікаційне вікно. Плейоф стане для нас новим початком".

Тренер підкреслив, що команда зробила важливі висновки та рухається у правильному напрямку:

"Ми багато чого навчилися. Ми намагаємося закласти фундамент, знайти стабільність і баланс. Сподіваюся, у березні нам не доведеться нагадувати гравцям, як ми граємо. У них уже буде певна база в пам’яті після цього збору".

Попереду на Швецію чекає вирішальний етап, і Поттер розуміє складність завдання:

"У березні можливе все. Ми знаємо, що маємо перемогти дві сильні команди, щоб пройти на чемпіонат світу. Усі чотири суперники дуже добрі, але якщо наші найкращі гравці повернуться у формі…"

Нагадаємо, жеребкування стадії плейоф на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада.