Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фанати звинувачують організацію в завищених тарифах і непрозорих умовах продажу.

Організація Football Supporters Europe разом із Euroconsumers подала офіційну скаргу до Європейської комісії на ФІФА через ціни на квитки чемпіонату світу 2026 року, який пройде у Північній Америці влітку. Про це повідомляє BBC.

У заяві зазначається, що ФІФА зловживає своїм монопольним становищем, встановлюючи "надмірні ціни" та непрозорі умови придбання квитків. Основні претензії стосуються впровадження динамічного ціноутворення, коли вартість квитків змінюється залежно від попиту.

Попри те, що у грудні було випущено обмежену кількість дешевших квитків за ціною 60 доларів (45 фунтів), представники вболівальників вважають, що їх недостатньо. У скарзі також згадується можливе використання "оманливої реклами", оскільки дешеві квитки фактично недоступні у достатній кількості.

Організації вимагають від ФІФА відмовитися від динамічного ціноутворення, зафіксувати ціни перед наступним етапом продажу у квітні, а також забезпечити більшу прозорість — зокрема повідомляти про доступність квитків щонайменше за 48 годин.

Зазначається, що відвідування восьми матчів турніру може обійтися вболівальнику 5225 фунтів стерлінгів у найнижчому ціновому діапазоні, 8580 фунтів у середньому дивізіоні та до 12 350 фунтів у найдорожчій категорії, що значно перевищує витрати на аналогічну кількість ігор під час чемпіонату світу 2022 року. У Катарі вони коштували 1466, 2645 та 3914 фунтів стерлінгів відповідно до вищезгаданих категорій (але за 7 ігор).