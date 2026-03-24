Капітан Бундестім публічно підтримав Антоніо Рюдігера.

Напередодні п'ятничного товариського матчу проти збірної Швейцарії атмосфера навколо національної команди Німеччини залишається напруженою. У центрі дискусій опинився 33-річний центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер.

Через низку невиразних виступів за збірну, проблеми зі здоров'ям та дисциплінарні скандали в Іспанії, ветеран ризикує втратити місце в стартовому складі, поступившись Джонатану Та та Ніко Шлоттербеку. Однак капітан Бундестім Йозуа Кімміх під час пресконференції рішуче виступив на захист свого партнера по команді, нагадавши про його колосальний досвід.

"Тоні — надзвичайно важливий гравець. Іноді в мене виникає відчуття, що люди в Німеччині забувають усе, чого він досяг за останні роки. Тоні є беззаперечним гравцем основи мадридського "Реала" і майже щороку доходить щонайменше до чвертьфіналу або півфіналу Ліги чемпіонів. Цей досвід може стати величезною допомогою для нас на турнірі", — наголосив Кімміх.

Останні місяці для Рюдігера видалися вкрай непростими. Окрім серйозної м'язової травми, яка залишила його поза грою на майже три місяці, та проблем з коліном на початку року, захисник потрапив у кілька гучних скандалів.

Головний тренер збірної Юліан Нагельсманн навіть публічно попереджав гравця після його зриву у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони, коли Рюдігер словесно образив арбітра та кинув у нього предмет, за що отримав шестиматчеву дискваліфікацію. Нещодавно гравець знову привернув до себе негативну увагу через жорсткий фол проти гравця Хетафе Ріко.

Зі спортивної точки зору позиції Рюдігера в збірній похитнулися. Нагельсманн прагне бачити в центрі оборони лівоногого гравця з хорошим першим пасом. На тлі розкішного дебютного сезону Джонатана Та за мюнхенську Баварію та наявності Ніко Шлоттербека, статус Рюдігера як лідера захисту більше не є впливовим.

Сам Нагельсманн зазначає, що доля Антоніо залежить виключно від його фізичних кондицій: "Його велика сила — це гра один в один на обмеженому просторі. Він винятково добре це робить. Але Антоніо має бути готовим на всі 100 відсотків. Якщо в нього є дрібні пошкодження, які траплялися під час перебування в таборі збірної, він не досягне свого максимуму", — зауважив фахівець.

Рюдігер визнає критику та погоджується, що не завжди виправдовував покладену на нього відповідальність, обіцяючи натомість приносити команді стабільність, а не ставати джерелом неспокою. Найближчий матч проти Швейцарії покаже, чи довірить йому Нагельсманн місце в старті напередодні вирішального етапу підготовки до турніру.