Молодий нападник київського Динамо вийшов на заміну наприкінці поєдинку плейоф відбору на ЧС-2026.

Один із найперспективніших українських форвардів Матвій Пономаренко дебютував за головну команду країни.

Молодий бомбардир київського Динамо вперше одягнув футболку національної збірної у вирішальному поєдинку, з'явившись на газоні на 77-й хвилині зустрічі матчу плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції.

У тактичній побудові команди він замінив півзахисника Георгія Судакова, покликаний додати гостроти попереду. Варто зазначити, що дебют нападника припав на вкрай складний відрізок гри: на момент його виходу табло вже фіксувало розгромний рахунок 0:3 на користь шведської команди.

У доданий час Матвій відзначився голом. Циганков із лівого флангу штрафного головою скинув м'яч на Пономаренка ближче до воріт.

На момент дебюту Матвію 20 років та 74 днів. Наразі, Пономаренко — найкращий бомбардир УПЛ. Нападник має у своєму активі 8 влучних пострілів